Regione più assunzioni negli uffici | chiesto al Mef un turn over rafforzato

La regione ha richiesto al Ministero dell’Economia e delle Finanze un aumento del turn over negli uffici, con l’obiettivo di rafforzare gli organici e accelerare il ricambio generazionale tra i dipendenti. L’obiettivo è aumentare il numero di assunzioni e garantire una maggiore presenza di giovani all’interno delle strutture amministrative regionali. La richiesta mira a migliorare l’efficienza e la funzionalità degli uffici pubblici.

Rafforzare gli organici della macchina amministrativa regionale e accelerare il ricambio generazionale negli uffici. È questo l’obiettivo della richiesta avanzata dal governo della Regione Siciliana al Ministero dell’Economia e delle Finanzee alla Ragioneria Generale dello Stato per modificare. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it La Cisl attacca la Regione: “Ancora troppi precari negli uffici”Nel mirino del sindacato la mancata assunzione a tempo indeterminato di circa 400 impiegati. Incidente sul lavoro a Camastra, Buscemi (Cgil): "Migliorare la prevenzione con più assunzioni negli organi ispettivi"La Cgil di Agrigento esprime profonda preoccupazione e indignazione per l’ennesimo grave incidente sul lavoro verificatosi a Camastra, all’interno di... Temi più discussi: Ars approva variazioni di bilancio, Schifani: Conti della Regione sempre più solidi; Ars, con l'ok a variazione di bilancio si sbloccano nuove assunzioni. Schifani: Conti della Regione sempre più solidi; Sicilia, 200 milioni a sostegno di lavoro stabile e innovazione; Regione, pioggia di finanziamenti alle imprese che assumono a tempo indeterminato e innovano il loro business. Diktat della Regione: Blocco totale alle assunzioni degli amministrativi in tutte le Asl liguriBlocco totale delle assunzioni negli uffici amministrativi di tutte le aziende sanitarie e ospedaliere della Liguria. Lo ha comunicato ufficialmente il direttore generale del Dipartimento Salute della ... genova.repubblica.it Regione, 239 milioni per assunzioni e impreseSostenere occupazione, investimenti e innovazione: con questi obiettivi il governo Schifani, attraverso Irfis-FinSicilia, dà il via a un nuovo pacchetto di misure previste dalla legge finanziaria regi ... rainews.it Per la prima volta la Regione Abruzzo partecipa anche al ‘Vinitaly and the City’, la kermesse pre-fiera nel cuore di Verona: degustazioni delle migliori eccellenze abruzzesi e spazi espositivi in centro storico per raccontare un territorio che unisce vino, cultura e - facebook.com facebook Oristano, dalla Regione un milione di euro per le piste ciclabili x.com