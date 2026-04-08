Incidente sul lavoro a Camastra Buscemi Cgil | Migliorare la prevenzione con più assunzioni negli organi ispettivi

Un incidente grave si è verificato di recente in un cantiere edile nella zona di Camastra. La Cgil di Agrigento ha espresso preoccupazione per l’accaduto e richiesto un aumento delle assunzioni negli organi ispettivi per migliorare le attività di prevenzione. La notizia ha suscitato attenzione tra le organizzazioni sindacali e i lavoratori, che chiedono interventi più efficaci per garantire la sicurezza nei cantieri.

La Cgil di Agrigento esprime profonda preoccupazione e indignazione per l’ennesimo grave incidente sul lavoro verificatosi a Camastra, all’interno di un cantiere edile.Ancora una volta ci troviamo di fronte a un episodio che conferma una drammatica realtà: la Sicilia continua a essere tra le. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Leggi anche: Morti sul lavoro, la denuncia della Cgil: "Ridimensionati i servizi ispettivi Asl" Infortuni sul lavoro, a Forlì-Cesena il 2026 parte con un +17,5%. La Cgil: "Servono più controlli e prevenzione""Il 2025 si era chiuso con Forlì-Cesena tra le province con i dati più critici sugli infortuni e il 2026 purtroppo è iniziato nel peggiore dei modi",... Argomenti più discussi: Incidente sul lavoro alla Stena Recycling, operaio di 50 anni muore schiacciato sotto il muletto che stava manovrando; Incidente sul lavoro nel salernitano: muore 49enne; Incidente mortale sul lavoro ad Angiari: vittima un operaio; Viguzzolo, operaio cade dal tetto di un capannone: è grave. TP24 - Il territorio in diretta. . La campagna elettorale a Marsala, l'incidente mortale sull'A29, la cronaca, le inchieste, la crisi energetica e gli scenari internazionali. Sono alcuni temi della puntata di oggi, in diretta con la redazione di Tp24. - facebook.com facebook A #Firenze restringimento di carreggiata in piazza Batoni per incidente. Il traffico è rallentato #viabiliFI #IF x.com