La Cisl attacca la Regione | Ancora troppi precari negli uffici

La Cisl torna a criticare la Regione: secondo il sindacato, negli uffici pubblici ci sono ancora troppi precari. Nonostante i concorsi banditi l’anno scorso, infatti, sono troppo pochi gli impiegati assunti a tempo indeterminato. La situazione resta difficile per i lavoratori e per l’efficienza degli uffici pubblici, che continuano a dipendere da contratti a breve termine.

Nel mirino del sindacato la mancata assunzione a tempo indeterminato di circa 400 impiegati. Il segretario Biliani: "Aumento vertiginoso dei precari negli ultimi anni" Troppo pochi gli impiegati regionali assunti a tempo indeterminato, nonostante i concorsi indetti lo scorso anno. È questa la critica alla Regione mossa dalla Cisl, che così si è espressa attraverso il segretario generale della Felsa Cisl Fvg, Tommaso Billiani: "Quello del precariato nella pubblica amministrazione è da sempre uno dei grandi temi del mercato del lavoro, se consideriamo – com'è il caso del Friuli Venezia Giulia – che persino molti operatori dei centri per l'impiego sono contrattualizzati mediante agenzie di somministrazione con incarichi a tempo determinato".

