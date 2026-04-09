L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato l’interpello n. 68E del 6 marzo 2026, in cui si specifica che i compensi erroneamente accrediti e successivamente restituiti non devono essere considerati ai fini della soglia di 85.000 euro prevista per il regime forfettario. Questo chiarimento rappresenta un cambio di posizione rispetto alle indicazioni precedenti, lasciando intendere che tali somme non influenzano il limite di fatturato necessario per mantenere il regime.

Con la risposta all’ interpello n. 68E del 6 marzo 2026, l’Agenzia delle Entrate compie un importante passo indietro rispetto ai precedenti orientamenti, chiarendo che i compensi accreditati per errore e poi restituiti non rilevano ai fini del limite di 85.000 euro per il regime forfettario. La nuova interpretazione rettifica la linea più rigida espressa nella risoluzione n. 262026, stabilendo che la restituzione integrale sana la posizione del contribuente, a patto di conservare un’adeguata prova documentale dell’errore. La svolta dell’AdE: i tre pilastri per salvare il regime forfettario. La risposta n. 68E2026 rappresenta un’ancora di salvataggio fondamentale per chi ha optato per il regime forfettario perché sposta finalmente il focus dal dato monetario (quanto entra in banca) alla realtà economica dell’operazione. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Regime forfettario, non si può superare la soglia di 85.000 euro per errore: il chiarimento

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