Regime forfettario 2026 | requisiti vantaggi e quando conviene davvero

Guida completa per professionisti e imprese: tasse, limiti e strategie per scegliere il regime fiscale più conveniente. Il regime forfettario rappresenta una delle soluzioni fiscali più utilizzate da professionisti, freelance e piccoli imprenditori in Italia. Anche nel 2026, questo regime continua ad essere una scelta molto vantaggiosa per chi vuole semplificare la gestione fiscale e ridurre il carico tributario. Tuttavia, non sempre è la soluzione migliore per tutti. Vediamo nel dettaglio come funziona, quali sono i requisiti e quando conviene davvero. Cos’è il regime forfettario. Il regime forfettario è un regime fiscale agevolato pensato per le partite IVA di piccole dimensioni. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

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