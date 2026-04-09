Reggio Emilia convegno con avvocati Unaep su legge Foti e IA

A Reggio Emilia si è svolto un convegno con avvocati di Unaep dedicato alla legge Foti e alle implicazioni dell'intelligenza artificiale. Durante l'incontro si sono analizzate le novità sulla responsabilità erariale introdotte dalla recente normativa. I partecipanti hanno discusso delle possibili ripercussioni per le pubbliche amministrazioni e delle sfide legali legate all'uso delle tecnologie emergenti. L'evento ha visto la partecipazione di esperti del settore e professionisti del diritto.

Evidenziare le prospettive della nuova responsabilità erariale introdotta con la cosiddetta Legge Foti in una fase storica di grandi innovazioni tecnologiche come l’IA – Appuntamento venerdì 10 aprile – Il convegno, moderato dall’Avv. Antonella Trentini, Direttore Avvocatura Civica Bologna e Presidente Nazionale Unaep, sarà introdotto dai saluti istituzionali del sindaco di Reggio Emilia, Marco Massari, dal presidente dell’Ordine degli avvocati di Reggio Emilia, Enrico Della Capanna, e dal direttore dell’Avvocatura comunale di Reggio Emilia, Eliana Benvegna. Nel corso della mattinata previsti gli interventi di Marco Lipari, presidente della... 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Reggio Emilia convegno con avvocati Unaep su legge Foti e IA Leggi anche: Convegno a Palermo su Legge Foti contro “fuga dalla firma” Reggio: 60enne muore dopo scontro con albero su via EmiliaLa tragedia che ha colpito la provincia di Reggio Emilia ha tolto la vita a Bruno Bigliardi, un cittadino di sessanta anni residente a Cavriago. Temi più discussi: A Reggio Emilia la nona edizione del convegno La Nuova Comunicazione, con la consegna del Premio Pirella, il 2 aprile; A Reggio Emilia la nona edizione del convegno La Nuova Comunicazione, con la consegna del Premio Pirella, il 2 aprile; Il presente della Costituzione: nell’80° della Repubblica l’Istituto Alcide Cervi mette al centro i giovani; ELEZIONI RSU IN VENTUNO AZIENDE METALMECCANICHE. FIOM CGIL PRIMEGGIA OVUNQUE. Da una corsa nuda a Reggio Emilia al convegno Feuromed 2026: resoconto e riflessioniUn episodio insolito in viale dei Mille a Reggio Emilia cattura l'attenzione dei passanti, mentre a Napoli il Festival Euromediterraneo dell'economia ospita il convegno 'Energie per la crescita' con n ... notizie.it A Reggio Emilia la nona edizione del convegno La Nuova Comunicazione, con la consegna del Premio Pirella, il 2 aprileIl convegno, in programma giovedì 2 aprile, alle ore 15,45, sarà ospitato nell’ex-Aula 4 del complesso universitario Palazzo G. Dossetti (viale Allegri, 9) a Reggio Emilia e si avvarrà del contribut ... nextstopreggio.it La sindrome di Reggio. Di Maurizio Crippa Mentre Starmer ha vietato a Kanye West l’ingresso in Gran Bretagna per un concerto, Reggio Emilia, non contenta dell’umiliazione subita per il tramite del suo bravo sindaco, Marco Massari, zittito da Francesco A - facebook.com facebook La Rcf Arena a Reggio Emilia - nonostante le polemiche - ospiterà il rapper il 18 luglio,venduti oltre 68mila biglietti. x.com