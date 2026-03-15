Un uomo di 60 anni, residente a Cavriago, ha perso la vita in un incidente avvenuto sulla via Emilia a Reggio Emilia. Secondo quanto ricostruito, l’uomo è rimasto coinvolto in uno scontro con un albero e, nonostante i tentativi di soccorso, è deceduto poco dopo. La dinamica esatta dell’incidente è ancora sotto indagine.

La tragedia che ha colpito la provincia di Reggio Emilia ha tolto la vita a Bruno Bigliardi, un cittadino di sessanta anni residente a Cavriago. L’evento si è verificato sulla via Emilia nel comune di Sant’Ilario, dove il conducente ha perso il controllo della sua Fiat Multipla schiantandosi contro un albero. Nonostante i soccorsi immediati e il ripristino del battito cardiaco sul posto, l’uomo non è sopravvissuto al trasporto all’Ospedale Maggiore di Parma. L’incidente nella Val d’Enza e l’intervento dei soccorsi. Nel punto preciso dell’impatto, situato all’altezza del semaforo di via XXV Luglio, il veicolo ha subito danni strutturali ingenti dopo lo scontro con la vegetazione laterale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Reggio: 60enne muore dopo scontro con albero su via Emilia

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