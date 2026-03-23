Roma – Con l’introduzione della cosiddetta “Legge Foti” (legge 7 gennaio 2026 n.1) si introducono alcune importanti novità sulla responsabilità amministrativa e la giustizia contabile in Italia. Dalla nuova formulazione dei limiti alla responsabilità per danno erariale dei dipendenti pubblici alla tipizzazione della colpa grave, il Legislatore ha inteso apportare modifiche con l’obiettivo di ridurre quel fenomeno di “fuga dalla firma” che è fra le cause della lentezza burocratica del nostro Paese. Proprio su “La nuova responsabilità amministrativa alla luce della Legge Foti” ci sarà un dibattito per analizzare i riflessi pratici introdotti dalla nuova normativa. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Convegno a Palermo su Legge Foti contro “fuga dalla firma”

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Una raccolta di contenuti su Legge Foti

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