reggio calabria scoperto bunker segreto in abitazione in costruzione

A Reggio Calabria è stato scoperto un bunker segreto all’interno di un’abitazione in costruzione. Si tratta di un vano nascosto dietro una parete, invisibile a un primo sguardo, accessibile tramite una botola a scomparsa e realizzato in cemento armato per garantire solidità e riservatezza assoluta. L’intervento ha portato alla luce questa struttura nascosta all’interno del cantiere edilizio.

Un vano nascosto dietro una parete, invisibile a un primo sguardo, protetto da una botola a scomparsa e realizzato in cemento armato per garantire solidità e riservatezza assoluta. È quanto scoperto nei giorni scorsi dai carabinieri della Compagnia di Bianco nel corso di un servizio straordinario di controllo del territorio svolto nel Comune di San Luca, in provincia di Reggio Calabria, nel cuore dell'entroterra aspromontano. L'operazione, condotta con il supporto dei militari dello Squadrone Eliportato 'Cacciatori' di Vibo Valentia, ha portato all'individuazione, all'interno di un'abitazione privata ancora in fase di costruzione, di un bunker completamente occultato.