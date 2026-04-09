Nelle campagne della Piana di Gioia Tauro, un casolare isolato è stato il sito di un intervento delle forze dell'ordine che hanno scoperto un bunker sotterraneo nascosto sotto una botola ben mimetizzata nel pavimento. All’interno del locale, sono stati trovati vari materiali considerati parte di un arsenale. Un uomo è stato arrestato in relazione a questa scoperta.

A Reggio Calabria, nelle campagne della Piana di Gioia Tauro, un casolare isolato nascondeva un bunker sotterraneo e celato sotto una botola perfettamente mimetizzata nel pavimento. A portarlo alla luce sono stati i carabinieri della Compagnia di Palmi nel corso di un servizio straordinario di controllo del territorio. Durante la perquisizione, alcune anomalie nella pavimentazione del locale principale hanno attirato l’attenzione dei militari, che hanno scoperto un accesso nascosto che conduceva a un ambiente sotterraneo realizzato in cemento armato. All’interno, è stato scoperto un vero e proprio bunker: isolato, invisibile dall’esterno e dotato di un sistema di aerazione artigianale. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Reggio Calabria, trovato arsenale in un bunker sotto a un casolare: arrestato un uomo

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