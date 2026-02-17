Reggio Calabria in appello Ripepi assolto dall’accusa di favoreggiamento
Il tribunale di Reggio Calabria ha deciso di assolvere Massimo Ripepi, consigliere comunale, dall’accusa di favoreggiamento. La sentenza arriva dopo una lunga battaglia legale, durante la quale sono emersi dettagli sugli incontri tra Ripepi e l’uomo coinvolto, mai più rintracciato. La decisione si basa sul fatto che non ci sono prove sufficienti a dimostrare il suo coinvolgimento nel tentativo di nascondere la verità.
Reggio Calabria, assolto in appello il consigliere Ripepi dall’accusa di favoreggiamento. Il consigliere comunale di Reggio Calabria, Massimo Ripepi, è stato assolto in appello dall’accusa di favoreggiamento personale nei confronti di un uomo, deceduto nel frattempo, coinvolto in un caso di violenza sessuale su una bambina di dieci anni. La sentenza della Corte d’Appello di Reggio Calabria ha ribaltato la condanna di primo grado che aveva visto Ripepi condannato a sei mesi, ponendo fine a oltre cinque anni di battaglie legali e a un’aspra vicenda giudiziaria. La notizia è stata resa pubblica dallo stesso Ripepi attraverso i suoi canali social, dove ha espresso un profondo senso di liberazione.🔗 Leggi su Ameve.eu
Assolto il consigliere di Reggio Calabria Ripepi: era accusato di avere “convinto la madre di una vittima di violenza a non denunciare”Il consigliere di Reggio Calabria, Massimo Ripepi, è stato assolto perché non ha convinto la madre di una vittima di violenza a non denunciare.
Caso favoreggiamento pedofilia, Ripepi assolto con formula piena: "Il fatto non sussiste"Massimo Ripepi è stato assolto con formula piena nel caso di favoreggiamento alla pedofilia, perché il fatto non sussiste.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
