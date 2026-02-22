Reggio Calabria | Scontro politico acceso Ripepi attacca Canale

Massimo Ripepi critica duramente Massimo Canale per le sue scelte politiche, sostenendo che peggiorano la situazione di Reggio Calabria. Ripepi accusa Canale di mantenere una strategia che impedisce al capoluogo di risalire e di attrarre investimenti. La polemica si accende mentre si avvicinano le elezioni comunali e i due si scambiano accuse pubbliche. I toni si fanno sempre più accesi, aprendo un nuovo capitolo nel confronto politico locale.

Le prossime elezioni comunali a Reggio Calabria sono al centro di un acceso dibattito politico, con Massimo Ripepi, segretario regionale di Alternativa Popolare Calabria, che critica aspramente le posizioni di Massimo Canale, accusandolo di perpetuare una visione che condanna la città a un declino continuo, paragonabile a una squadra sportiva relegata in Serie D. Lo scontro si è acceso a seguito di dichiarazioni di Canale riguardanti il programma di sviluppo per la città. La polemica, come riportano le fonti, si concentra sull’analisi di Ripepi riguardo alla gestione politica della città, che definisce afflitta da un “virus politico amministrativo” denominato “Red-Orange-D”. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Reggio Calabria, in appello Ripepi assolto dall’accusa di favoreggiamentoIl tribunale di Reggio Calabria ha deciso di assolvere Massimo Ripepi, consigliere comunale, dall’accusa di favoreggiamento.

Assolto il consigliere di Reggio Calabria Ripepi: era accusato di avere “convinto la madre di una vittima di violenza a non denunciare”Il consigliere di Reggio Calabria, Massimo Ripepi, è stato assolto perché non ha convinto la madre di una vittima di violenza a non denunciare.

