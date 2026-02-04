Questa mattina a Reggio Calabria si è tenuto l’evento “OltreModa”, con ospiti come Urso, Tocca e Belli. La città prova a rilanciare il settore moda, trasformando il marketing territoriale in un vero e proprio motore industriale. La sfida è grande, e le idee non mancano.

Mentre la filiera nazionale punta ai 108 miliardi di euro, la Calabria accelera: +7,5% di valore aggiunto nel comparto creativo. Un mese dopo OLTREMODA, l’analisi di un ecosistema che trasforma la cultura in leva occupazionale per il Mezzogiorno. C’è un Mezzogiorno che non aspetta, ma cuce. A un mese dalla chiusura dei lavori di OLTREMODA – Cultura, moda e territorio, l’iniziativa promossa dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria si rivela essere molto più di una kermesse di inizio anno. È, nei fatti, il manifesto di una controtendenza economica: mentre il sistema moda nazionale cerca nuove bussole tra digitalizzazione e intelligenza artificiale in un mercato che vale oggi oltre 108 miliardi di euro (Fonte: Analisi di Mercato Fashion 202526 – Il Mio Business Plan), il Sud risponde con una formula che fonde manifattura, spettacolo e marketing territoriale. 🔗 Leggi su Novella2000.it

© Novella2000.it - Il “Format Reggio Calabria” e la sfida della moda: se il marketing territoriale diventa asset industriale

Approfondimenti su Reggio Calabria Moda

Reggio Calabria rende omaggio a Gianni Versace, un talento che ha lasciato un’impronta indelebile nel mondo della moda.

Il marketing etico sta trovando spazio nel mondo accademico, come dimostra il caso “Ci Vuole Marketing”.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Reggio Calabria Moda

Argomenti discussi: Cybersecurity e infrastrutture critiche: a Reggio Calabria un evento sulle reti OT · ilreggino.it; Gianluigi Nuzzi sarà in Calabria con la Fabbrica degli innocenti; Reggio Calabria, censimento Istat sui senza dimora: a Dentro la Notizia focus su casa, affitti e welfare locale · LaC News24; Reggio, i sapori di casa incontrano la modernità: arriva ‘Casual Tradizione’.

Reggio Calabria, il 6 febbraio la presentazione del volume Cybersecurity delle reti OT | INFOIl 6 febbraio 2026, alle ore 18:30, presso la sede dell’Associazione Culturale Format ETS, sita in Via Sbarre Centrali, 182 a Reggio Calabria, si terrà la presentazione dell’ultimo volume del dott. Re ... strettoweb.com

Gianluigi Nuzzi sarà in Calabria con la Fabbrica degli innocentiGianluigi Nuzzi, giornalista e conduttore di Quarto Grado, il format cult campione d’ascolti targato Mediaset, a febbraio sarà in Calabria, a Reggio Calabria e a Rende, con il suo racconto crime dei ... cosenzapost.it

Torna a grande richiesta il format dei cartoni animati nelle città italiane! Oggi tocca a Mazinga a Reggio Calabria! Chi sarà il prossimo Collaborazione testo @massimilianoelia76 #mazinga #parodia #calabria #gemellidiguidonia - facebook.com facebook