Il bergamotto di Reggio Calabria diventa racconto il territorio diventa esperienza

Il bergamotto di Reggio Calabria passa dall’essere un semplice agrume a diventare protagonista di un progetto turistico. La città cerca di attirare più visitatori tutto l’anno, offrendo esperienze legate a questa produzione unica. Con “La Via del Bergamotto” si vuole mostrare il territorio e far vivere ai turisti il profumo e le tradizioni di questa coltivazione esclusiva.

Il bergamotto di Reggio Calabria, un agrume che cresce solo in una stretta fascia della costa ionica, è diventato il fulcro di un nuovo progetto turistico esperienziale, “La Via del Bergamotto”, volto a destagionalizzare l’offerta turistica e a valorizzare le eccellenze del territorio metropolitano. L’iniziativa, presentata ufficialmente l’8 febbraio 2026, mira a trasformare un prodotto agricolo di nicchia in una chiave narrativa capace di raccontare la storia, l’economia e il paesaggio di un territorio unico, intrecciando agricoltura, turismo, artigianato e tradizioni locali. Il progetto, fortemente sostenuto dalla Camera di Commercio di Reggio Calabria e del suo Presidente Antonino Tramontana, si propone di offrire un itinerario di cinque giorni e quattro notti attraverso le aree più rappresentative della coltivazione e trasformazione del bergamotto, dalla costa all’entroterra, coinvolgendo direttamente le imprese locali e promuovendo un turismo lento e autentico.🔗 Leggi su Ameve.eu

