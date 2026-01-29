La Direzione Investigativa Antimafia, la polizia di Caserta e la Guardia di Finanza hanno sequestrato beni per 30 milioni di euro a un imprenditore locale. La confisca arriva dopo una decisione definitiva della Cassazione, che ha riconosciuto i legami dell’uomo con attività illecite nel settore del cemento e della ristorazione. L’operazione segna un colpo importante alla criminalità economica nella provincia.

Tempo di lettura: 2 minuti La Direzione Investigativa Antimafia, la Divisione Anticrimine della Questura di Caserta ed il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Caserta, a seguito del provvedimento emesso dalla Suprema Corte di Cassazione, hanno eseguito la confisca definitiva dei beni riconducibili ad un imprenditore casertano, operante nel settore del cemento e della ristorazione. Con il provvedimento odierno è stata confermata la confisca, che segue il sequestro eseguito nel 2022, disposta dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – Sez. Misure di Prevenzione, su proposte del Procuratore della Repubblica di Napoli, del Direttore della DIA e del Questore di Caserta. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Confiscati beni per 30 milioni ad un imprenditore casertano

La Direzione Investigativa Antimafia di Napoli ha confiscato beni per un valore di 6 milioni di euro a un imprenditore vicino al clan Belforte di Marcianise.

La Direzione investigativa antimafia ha confiscato beni per 1,2 milioni di euro a un imprenditore di Enna, ritenuto contiguo a Cosa Nostra e coinvolto in attività criminali come estorsione, truffa e associazione mafiosa.

