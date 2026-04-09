Caso docufilm Regeni anche Ginella Vocca si dimette dalla commissione Mic

Una nuova dimissione si aggiunge alle fila delle commissioni del Ministero della Cultura coinvolte in recenti polemiche. Questa volta, a lasciare l’incarico è una componente della commissione incaricata di assegnare contributi a produzioni cinematografiche, in seguito alla decisione di non finanziare il docufilm dedicato alla vicenda di un ricercatore scomparso. Si tratta della terza uscita ufficiale in un contesto che ha attirato attenzione per le controversie legate alle scelte di finanziamento.

(Adnkronos) – Le commissioni del Mic che assegnano i contributi selettivi alle opere cinematografiche registrano la terza lettera di dimissioni, dopo le polemiche sul mancato finanziamento al docufilm su Giulio Regeni 'Tutto il male del mondo'. A quanto apprende l'Adnkronos, dopo Paolo Mereghetti e Massimo Galimberti, anche la fondatrice e presidente del Medfilm Festival, Ginella Vocca, ha rimesso il mandato nelle mani del ministro Alessandro Giuli. Nella lettera di dimissioni, che l'Adnkronos ha potuto visionare, Vocca scrive al ministro: "Ho doverosamente atteso il suo intervento in Parlamento, che condivido nella forma e nella sostanza, prima di sciogliere la riserva e dare le dimissioni. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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