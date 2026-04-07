Caso Regeni Mereghetti e Galimberti si dimettono dalla commissione del Ministero della Cultura

Due membri della commissione del Ministero della Cultura, incaricati di valutare le opere meritevoli del tax credit, si sono dimessi. Le dimissioni sono avvenute alla vigilia di un question time in cui sarebbe dovuto intervenire il ministro sulla questione del mancato finanziamento di un documentario dedicato a Giulio Regeni. La decisione coinvolge figure di rilievo nel settore culturale e si verifica in un momento di attenzione sul tema.

Alla vigilia del question time al quale è stato chiamato il ministro della Cultura Alessandro Giuli per rispondere sul mancato finanziamento al documentario su Giulio Regeni, si dimettono due importanti esperti della commissione del ministero delegati a valutare le opere meritevoli del tax credit. Si tratta, come apprende LaPresse, di Massimo Galimberti, consulente editoriale e story editor per progetti cinematografici e televisivi, e del critico cinematografico Paolo Mereghetti. Entrambi stamattina hanno scritto una lettera al capo della Direzione Cinema e audiovisivo Carlo Giorgio Brugnoni con la quale comunicavano la loro decisione. Il 25 gennaio 2016, Giulio Regeni venne rapito a Il Cairo, in Egitto. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Caso Regeni, Mereghetti e Galimberti si dimettono dalla commissione del Ministero della Cultura Ministero della Giustizia, si dimettono Delmastro e BartolozziDue dimissioni al ministero della Giustizia: il sottosegretario Andrea Delmastro Delle Vedove e il capo di gabinetto Giusi Bartolozzi “Ho consegnato... Bocciato il documentario su Giulio Regeni: per il ministero della Cultura non ha «interesse culturale»Per lo Stato italiano la storia di Giulio Regeni non merita il sostegno pubblico destinato al cinema. Si parla di: Niente finanziamenti al docufilm su Regeni, si dimettono due commissari Mic. Caso Regeni, dopo lo stop ai fondi si dimettono due esperti della commissione del ministero sui filmLasciano il critico Mereghetti e lo story editor Galimberti: lettera di rinuncia dopo le polemiche per le scelte sulle opere fa finanziare ... repubblica.it Niente finanziamenti al docufilm su Regeni, si dimettono due commissari MicDue dei componenti della commissione che assegna i contributi selettivi al cinema del Mic si sono dimessi. La notizia delle lettere di rinuncia all'incarico del critico cinematografico del 'Corriere d ... adnkronos.com