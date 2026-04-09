Venerdì 10 aprile 2026 alle 21:00 si disputerà la partita tra Real Madrid e Girona, con le formazioni che saranno ufficializzate prima del calcio d’inizio. L’incontro rappresenta un anticipo del campionato e vedrà le due squadre affrontarsi in una sfida importante. Nel frattempo, si sono già svolti i quarti di finale di Champions League, con il Bayern che ha ottenuto una vittoria in trasferta contro il Real Madrid, che ora si trova in una posizione difficile per il ritorno.

La sensazione che per il Real Madrid sarebbe stato difficile resistere all’urto del Bayern, squadra fortissima e in forma strepitosa, ha trovato conferma martedì notte, nell’andata dei quarti di finale al Bernabeu: i tedeschi hanno preso i tre punti a Chamartin e vedono la semifinale. Il gol di Mbappè tiene viva una speranza che con. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Real Madrid-Girona (venerdì 10 aprile 2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. Blancos impegnati nell’anticipo

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