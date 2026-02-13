Real Madrid-Real Sociedad sabato 14 febbraio 2026 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici I baschi arrivano lanciatissimi al Bernabeu

Sabato 14 febbraio alle 21:00, il Real Madrid ospiterà la Real Sociedad al Bernabeu, una sfida che promette emozioni forti. La squadra basca arriva in forma, dopo aver vinto le ultime tre partite di campionato, e punta a continuare la sua serie positiva contro i blancos. La sfida si preannuncia combattuta, con i madrileni determinati a riscattare le ultime sconfitte e mantenere il ritmo in classifica.

La partita più attesa e più importante della giornata numero 24 di Liga sembra quella che vedrà di fronte il Real Madrid e la Real Sociedad. I baschi sono senza dubbio la squadra del momento: da quando è arrivato Matarazzo hanno iniziato una rincorsa verso l'Europa davvero impetuosa e mercoledì hanno addirittura vinto a San.

