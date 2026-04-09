Re Carlo ha sempre evitato di stare nella stessa stanza con un determinato animale da compagnia, che considera particolarmente tenero. Fin dalla giovinezza, ha manifestato un’ansia evidente quando si trovava in presenza di questo animale. La sua avversione si manifesta con un forte timore, che ha mantenuto anche negli anni successivi. Non ci sono dichiarazioni ufficiali che spieghino le ragioni di questa paura.

Re Carlo ha un’avversione totale per uno degli animali da compagnia più tenero. Ne è letteralmente terrorizzato e fin da piccolo non sopporta nemmeno di stare nella stessa stanza con loro. Non si tratta, come detto, di strane creature esotiche, ma di gatti. Re Carlo, l’amore della Famiglia Reale per gli animali. Eppure Re Carlo proviene da una famiglia che è nota per amare moltissimo gli animali. Ma per sua fortuna, i suoi parenti più stretti hanno sempre preferito i cani ai gatti. La Regina Elisabetta, fin da bambina, ha sempre vissuto in compagnia dei corgi. I suoi cagnolini la seguivano ovunque a Palazzo e sono stati immortalati in numerose foto ufficiali. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Re Carlo ne è terrorizzato: non sopporta di stare nella stessa stanza con loro

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