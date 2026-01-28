Il ministro Montanari ribadisce che in Italia non si può parlare contemporaneamente di Giochi Olimpici e di Ice. Per lui, le due cose sono incompatibili. Nel frattempo, Tajani fa una battuta inquietante, paragonando i membri dell’Ice alle SS, aggiungendo che in Italia arrivano solo quelli “bravi”. La polemica si accende mentre il Paese si interroga sul futuro di questi eventi e sulle parole di chi li rappresenta.

“Il ministro Tajani ha confermato che quelli dell’Ice sono come le SS, ma che da noi arrivano quelli bravi.”. Cosi ieri Tomaso Montanari, storico dell’arte e rettore dell’Università per stranieri di Siena, ha commentato la querelle dell’arrivo delle truppe della famigerata Ice a Milano. Professor Tomaso Montanari,il ministro Antonio Tajani ieri ha detto che l’Ice non sono le SS. E’ d’accordo? Magari le SS no, ma la Gestapo molto la ricorda. “Ho letto quella dichiarazione. La cosa bella è che ha detto che non sono quelli che vanno per strada con i passamontagna, ma sono i funzionari. Quindi, il ministro degli Esteri ha sostenuto che ci sono anche le SS, però da noi non vengono quelle, vengono le altre. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Montanari: “O si fanno i Giochi Olimpici o c’è l’Ice. Le due cose nella stessa frase non possono stare”

Approfondimenti su Montanari Olimpiadi

Gli agenti dell’Ice parteciperanno ai Giochi Olimpici 2026 di Milano-Cortina, contribuendo alle misure di sicurezza per gli Stati Uniti.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Montanari Olimpiadi

Argomenti discussi: Onorevoli colleghi, vi è in Italia una regione in cui la vita di tutti i ceti si svolge in condizioni di durezza e disagio. Sessant'anni fa moriva Michele Gortani, l'uomo che portò la montagna in Costituzione; Purghe contro il Sì: esplodono i dem; Tommaso Montanari: l'infanzia con Petrucci, i primi successi ed una Dakar '26 da assoluto protagonista; Estasi e tormento. La dura vita (insomma) dei riformisti del Pd. Che non vanno da Renzi.

Montanari: O si fanno i Giochi Olimpici o c’è l’Ice. Le due cose nella stessa frase non possono stareParla il professor Tomaso Montanari: Se i nostri sovranisti obbediscono al governo Usa è perché c'è unità di intenti ... lanotiziagiornale.it

Tomaso Montanari vuole le purghe nel Pd per chi sostiene la riforma della giustizia, ma spara balle e si scorda perché è nato il partito di Elly Schlein. Glielo ricordiamo noiTomaso Montanari, dopo Barbero, è il secondo storico - stavolta dell’arte - a giocare con la riforma della giustizia facendo propaganda per il NO. Peccato che anche lui stia sparando balle (due su tut ... mowmag.com

Alla fine sì, l'ICE sarà in Italia per i Giochi olimpici "ma non avrà funzioni di ordine pubblico". La cosa non rassicura il sindaco di Milano, è guerra di dichiarazioni - facebook.com facebook

ULTIMI TEST… Prima dei Giochi Olimpici di #MilanoCortina2026! La Coppa del Mondo di sci alpino maschile fa tappa a Schladming! La due giorni sulla Planai austriaca si apre oggi con lo slalom gigante: prima manche ore 17.45 seconda manche x.com