Influenza persone infette e sane nella stessa stanza ma nessun contagio | come è possibile

Un esperimento condotto a Baltimora ha coinvolto giovani universitari infetti dall'influenza e adulti sani condividendo lo stesso spazio. Nonostante la vicinanza, non si sono verificati casi di contagio. Questo studio offre spunti sulle modalità di trasmissione del virus e sulle condizioni che influenzano la diffusione dell’influenza tra persone in ambienti condivisi.

Stessa stanza, stesso virus, zero contagi: come si trasmette davvero l’influenza - In un test realizzato a Baltimora nessun volontario sano si è ammalato, nonostante la convivenza con persone infette. repubblica.it

Ventilazione e mascherina davvero utili contro l'influenza - In una stagione influenzale difficile, una nuova ricerca sulla trasmissione aerea dell'influenza fornisce spunti per un migliore controllo delle epidemie ... corriere.it

Negli ultimi giorni molte persone parlano della cosiddetta . Non è un nuovo virus, ma una variante dei comuni virus influenzali che in questa stagione sta dando sintomi più lunghi e irregolari del solito. ' : • febbre c - facebook.com facebook

#Salute. #Influenza verso picco stagionale: 75mila persone colpite prima di #Natale, più di 430mila da inizio epidemia. Dal 1/01 vaccinazione gratuita aperta a tutti, compatibilmente con scorte. Fabi: “Strumento fondamentale di #prevenzione” La #notizia reg x.com

