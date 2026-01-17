Influenza persone infette e sane nella stessa stanza ma nessun contagio | come è possibile
Un esperimento condotto a Baltimora ha coinvolto giovani universitari infetti dall'influenza e adulti sani condividendo lo stesso spazio. Nonostante la vicinanza, non si sono verificati casi di contagio. Questo studio offre spunti sulle modalità di trasmissione del virus e sulle condizioni che influenzano la diffusione dell’influenza tra persone in ambienti condivisi.
Un test condotto a Baltimora ha fatto convivere giovani universitari con l’influenza e adulti sani nella stessa stanza, senza che si verificasse alcun contagio. Le ipotesi dei ricercatori. 🔗 Leggi su Fanpage.it
