Juventus novità sul rinnovo di Spalletti | cambiano ingaggio e durata del contratto Sul mercato ha già fatto questi nomi per l’estate

La Juventus ha aggiornato i dettagli riguardanti il rinnovo di contratto di Luciano Spalletti, modificando sia l’ingaggio che la durata. La società sta valutando anche i nomi di alcuni giocatori che potrebbero arrivare durante la prossima finestra di mercato estiva. La decisione si inserisce nel quadro di una strategia per definire il proprio assetto futuro.

Nico Paz Real Madrid, ormai non sembrano esserci più dubbi sul destino dell’argentino: prevista questa mossa in estate, Como avvisato Calciomercato Inter: all-in in estate su Diaby! L’assist può arrivare.da Salah! Effetto domino per accontentare Chivu, tutti i dettagli Tonali trascina l’Italia e incanta anche l’Europa: un top club è pronto a strapparlo al Newcastle! Ritorno in Serie A sempre più difficile, ultimissime Muharemovic sfiderà l’Italia con la sua Bosnia, e poi? Cosa dovremo aspettarci in estate per il futuro: la strada sembra tracciata. 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Juventus, novità sul rinnovo di Spalletti: cambiano ingaggio e durata del contratto. Sul mercato ha già fatto questi nomi per l’estate Articoli correlati Rinnovo Spalletti, intesa su durata del contratto e ingaggio: si lavora agli obiettivi di mercato. Cosa filtra dalla Continassadi Redazione JuventusNews24Rinnovo Spalletti, intesa totale sulla durata del contratto e sull’ingaggio: ora si ragiona sugli obiettivi di mercato. Spalletti Juventus: ci sono novità su durata e ingaggio del rinnovo, possibile firma entro Pasqua! Le ultimissimedi Redazione JuventusNews24Spalletti Juventus, la dirigenza prepara il prolungamento fino al 2028 con un ricco ingaggio per puntare ai massimi... Aggiornamenti e notizie su Juventus novità sul rinnovo di... Temi più discussi: ?? Juve-Vlahovic, il rinnovo si avvicina. Nico Paz, il futuro parte dal Pisa; Vlahovic sempre più vicino al rinnovo con la Juventus: le possibili cifre e tempistiche; Juventus-Vlahovic, i dettagli sul rinnovo: arriva il papà di Dusan, l'incontro con Comolli entro Pasqua; ? Rinnovo Juve, novità Lukaku, pericoli Milan e Dzeko ? Le news di oggi ?. Juventus, rinnovo Spalletti fino al 2028: l’investitura di Elkann, incontro decisivo con Comolli e strategie di mercatoJuventus, rinnovo Spalletti fino al 2028: l’investitura di Elkann, incontro decisivo con Comolli e strategie di mercato La Juventus accelera sul futuro e ... tuttojuve.com Spalletti, rinnovo vicino con l'investitura di Elkann: firma fino al 2028 e poi mercatoL’investitura pubblica di John Elkann per il tecnico, che la prossima settimana vedrà Comolli per il rinnovo e il mercato ... gazzetta.it Si è parlato a lungo di un possibile trasferimento alla Juventus. Si è sussurrato persino di un ritorno romantico al Milan. Noi lo avevamo già detto. E lo ribadiamo, per evitare di alimentare illusioni. Le possibilità di rivederlo in Serie A sono nulle. A meno di una s - facebook.com facebook #Ramazzotti suona la carica Le sue parole sulla #Juventus x.com