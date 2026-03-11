Enzo e Sal portano al Teatro Ridotto di Salerno il loro spettacolo, portando in scena il cult di Ficarra e Picone. La stagione di Che Comico, promossa dalla GV Eventi di Gianluca e Valentina Tortora, prosegue con un nuovo appuntamento di grande attesa. La rassegna teatrale continua a presentare al pubblico i protagonisti e i titoli più amati della comicità italiana.

Prosegue con un nuovo attesissimo appuntamento la stagione di Che Comico, la rassegna teatrale ideata e prodotta dalla GV Eventi di Gianluca e Valentina Tortora, che continua a portare al Teatro Ridotto di Salerno i volti e i titoli più amati della comicità italiana. Sabato 14 e domenica 15 marzo sarà la volta di Enzo e Sal, protagonisti di “Sono cose che capitano”, testo cult firmato da Ficarra e Picone e diretto da Ciro Ceruti. Lo spettacolo è una commedia brillante che affonda le radici nella tradizione della comicità degli equivoci, giocando su imprevisti, fraintendimenti e situazioni paradossali che nascono dalla quotidianità più comune. Perché, in fondo, “sono cose che capitano”: piccoli incidenti di percorso che, amplificati dalla scena, diventano micce perfette per innescare una risata continua. 🔗 Leggi su Zon.it

© Zon.it - CHE COMICO: ENZO E SAL PORTANO AL RIDOTTO IL CULT DI FICARRA E PICONE

Articoli correlati

Enzo e Sal portano in scena “Sono Cose che Capitano”: le dateTempo di lettura: 3 minutiUna commedia che evolve, diverte e fa riflettere: debutta sui palcoscenici campani “Sono Cose che Capitano”, l’atteso...

Milazzo: Ficarra e Picone ricevono il premio al talento narrativoIl Milazzo Film Festival annuncia la conferma della presenza del duo comico siciliano Ficarra e Picone, che riceveranno un riconoscimento speciale...

Aggiornamenti e notizie su CHE COMICO ENZO E SAL PORTANO AL...

Temi più discussi: Sal Da Vinci a Trastevere al Pasquino Art center: Enzo Salvi gli chiede un selfie, Alessandro Preziosi si esibisce al pianoforte; Enzo Iacchetti torna al cabaret con Intervista confidenziale a maggio al Paganini; Anche l'ispettore Bacigalupo di Blanca per la tappa genovese di Una vita da social della polizia; Marzo 2026, a quali eventi andare a Salerno.

Tajani contro Enzo Iacchetti: È un bugiardo, non può accusare il Governo su Gaza. Fa il comico, non sa nienteIl Ministro Tajani, ospite del programma È sempre Cartabianca, si è scagliato contro Enzo Iacchetti: Ha detto che il Governo non ha fatto niente per Gaza, è un bugiardo. E ha ammesso: Israele sta ... fanpage.it

Enzo Iacchetti condanna l’attacco a La Stampa: Si credono Pro-Pal e invece sono Pro-PirlaEnzo Iacchetti è tornato a È sempre Cartabianca e attacca chi ha assaltato La Stampa: Non sono Pro-Pal, sono Pro-Pirla. Il comico difende i movimenti: Adesso non si parla più delle centinaia di ... fanpage.it

#ValeriaMarini propone dei programmi nei quali #NinoFrassica dovrebbe farle delle scuse pubbliche Da qualche giorno va avanti il botta e risposta tra la showgirl e il comico. Frassica ha fatto una battuta sulla Marini a Sanremo che a lei non è piaciuta. Una b - facebook.com facebook

Parlò in un programma comico di una televisione di Napoli, unica volta che ha parlato contro la propria squadra del cuore e lo fece all’inizio della trasmissione, altrimenti poi non se lo cagava nessuno e sarebbe stato fischiato. x.com