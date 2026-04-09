Rapina da 140mila euro in Liguria | l’indagato torna a casa

Un uomo di 60 anni coinvolto in una rapina da 140 mila euro in Liguria è stato rimesso in libertà e ha fatto ritorno a casa. Dopo essere stato sottoposto a un regime di controllo, l’indagato ha ripreso la sua vita quotidiana mentre proseguono le indagini sulla vicenda. La rapina, di cui si occupano le autorità, ha avuto luogo nel territorio regionale, e al momento non sono stati resi noti ulteriori dettagli sul caso.

Il sessantenne Claudio Bistonte è tornato alla propria abitazione sotto stretto regime di controllo domiciliare, segnando un primo snodo procedurale nel maxi-processio che coinvolge i responsabili della rapina avvenuta il 31 dicembre 2024 presso l’ufficio postale di Prati di Vezzano Ligure, in Liguria. La decisione, emessa dalla giudice Diana Brusacà del tribunale di La Spezia, ha accolto la richiesta di mitigazione delle misure cautelari avanzata dal legale dell’indagato, Cosimo Luca Leoci, proprio mentre si apriva il rito abbreviato per i fatti che avevano scosso il centro ligure e coinvolto figure riconducibili all’area di Brindisi. La dinamica del colpo ai danni della dirigenza postale. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Rapina da 140mila euro in Liguria: l’indagato torna a casa Leggi anche: Lotto, colpo da 140mila euro a Nettuno: è terza vincita più alta dell’anno Bomba gossip internazionale, Lewis Hamilton e Kim Kardashian stanno insieme “weekend da 140mila euro”Secondo quanto rivelato dal tabloid britannico The Sun, che parla di una vera e propria esclusiva mondiale, il pilota della Ferrari Lewis Hamilton e...