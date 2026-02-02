Bomba gossip internazionale Lewis Hamilton e Kim Kardashian stanno insieme weekend da 140mila euro

La notizia sta facendo il giro del mondo: Lewis Hamilton e Kim Kardashian sarebbero fidanzati. Secondo il tabloid The Sun, i due avrebbero trascorso un weekend insieme da 140mila euro. La loro relazione sarebbe appena iniziata, ma già fa parlare tutti.

Secondo quanto rivelato dal tabloid britannico The Sun, che parla di una vera e propria esclusiva mondiale, il pilota della Ferrari Lewis Hamilton e l'imprenditrice statunitense Kim Kardashian avrebbero iniziato una relazione. La conferma arriverebbe da un recente weekend trascorso insieme nell'Oxfordshire, un ritiro blindato e dai costi vertiginosi che segna l'unione tra il mondo della Formula 1 e quello della pop culture d'oltreoceano. Kim Kardashian avrebbe raggiunto il Regno Unito con il proprio jet privato, atterrando con uno staff di due assistenti e un carico di otto valigie, tra cui spiccava una borsa Birkin dal valore stimato di circa 76mila sterline.

