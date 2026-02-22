Metro Milano rapina lampo | fermati con taglierino e spray

Due uomini sono stati fermati dopo aver tentato di rapinare un viaggiatore alla metro di Lotto, a Milano. Hanno minacciato con un taglierino e spruzzato spray al peperoncino per intimidire. L’intervento tempestivo delle forze dell’ordine ha evitato che il colpo avesse successo. La scena si è svolta davanti a numerosi passeggeri che hanno assistito alla scena. La polizia ha recuperato gli arnesi usati e ha portato i due in commissariato.

Rapina alla Metro di Milano: Inseguiti e Arrestati con Taglierino e Spray al Peperoncino. La stazione della metropolitana di Lotto, a Milano, è stata teatro di una rapina nella giornata di venerdì 20 febbraio. Due uomini, di età compresa tra i 20 e i 30 anni, sono stati arrestati dalla polizia locale in seguito al furto della borsa di una donna. L’intervento delle forze dell’ordine è stato tempestivo, grazie sia alle urla della vittima che alla segnalazione di un’addetta Atm. L’episodio ha generato un acceso dibattito sulla sicurezza urbana e sulla necessità di un maggiore controllo del territorio. 🔗 Leggi su Ameve.eu

