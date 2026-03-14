Nella periferia di Avellino, una rissa tra rom ha provocato venti feriti e l’evacuazione di un ospedale. Durante l'incidente, un uomo di 49 anni è stato trasportato in ospedale con trauma cranico e necessita di un tubo in gola. La scena di violenza si è svolta nella notte e ha richiesto l'intervento delle forze dell'ordine.

Una notte di violenza ha scosso la periferia di Avellino, lasciando un uomo di quarantanove anni ricoverato al Moscati con trauma cranico e un tubo in gola. La rissa tra due famiglie rom nella contrada Quattrograna ha sfociato in scontri con spranghe e spray urticante, coinvolgendo una ventina di persone e costringendo all’evacuazione del triage ospedaliero. L’evento si è verificato sabato 14 marzo 2026, quando due poliziotti sono stati feriti mentre cercavano di sedare il disordine. Le indagini della squadra mobile sono in corso per ricostruire la dinamica precisa di quella notte irrisolta. La cronaca della violenza: dalla strada all’ospedale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Avellino: rissa rom, 20 feriti e ospedale evacuato

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