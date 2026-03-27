Il capo della Polizia ha visitato questa mattina la redazione del Giornale, incontrando i giornalisti. Durante l'incontro, ha affermato che la stampa rappresenta un presidio fondamentale della democrazia. La visita si è concentrata su un confronto diretto con il personale della redazione, senza ulteriori dichiarazioni ufficiali o commenti pubblici.

"La stampa è presidio della democrazia ". Non ha dubbi il capo della polizia Vittorio Pisani, che questa mattina è venuto in visita alla redazione del Giornale per incontrare i giornalisti. Un incontro in cui è stata ribadita la centralità della collaborazione tra i cronisti e le forze dell'ordine, allo scopo di informare i cittadini rispetto ai fenomeni di criminalità e sempre in un'ottica di prevenzione. Pisani ha incontrato il direttore Tommaso Cerno, il condirettore Osvaldo De Paolini, la vicedirezione e i giornalisti. Un colloquio cordiale e denso di scambi di punti di vista sul reciproco ruolo, con lo scopo comune di raccontare i fatti di cronaca con obiettività, rispetto e puntualità. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Il capo della Polizia Pisani in visita al Giornale: "La stampa presidio della democrazia"

Articoli correlati

Leggi anche: Il capo della polizia in visita al Giornale: "La stampa presidio della democrazia"

Rogoredo, il capo della Polizia Pisani: "Subito via la divisa a Cinturrino""Subito dopo il fermo ho dato disposizione al questore di Milano di nominare il funzionario istruttore per avviare il procedimento disciplinare per...

Aggiornamenti e notizie su Polizia Pisani

Temi più discussi: COISP denuncia Questura Trieste: criticità gestionali e sindacali | COISP; La Questura ricorda il sacrificio del Tenente Maurizio Giglio trucidato nelle Fosse Ardeatine; La Polizia consegna i nastrini di merito – Ecco a chi; Omicidio premeditato: nuove accuse per il poliziotto di Alì Terme a Milano, indagati altri due agenti.

Rogoredo, il capo della Polizia Pisani: Cinturrino è un delinquente«L'immagine sana è quella dei colleghi investigatori della questura di Milano e questo è molto importante, perché noi abbiamo necessità di essere punto di riferimento per la nostra collettività e il ... avvenire.it

Rogoredo, il capo della Polizia Pisani: Caso chiaro e grave, l’agente lo destituiamo subitoIntervistato dal Corriere della Sera, il capo della Polizia Vittorio Pisani parlando del caso Rogoredo e dell’arresto dell’agente Carmelo Cinturrino spiega: Subito dopo il fermo disposto ... blitzquotidiano.it

Cortina d’Ampezzo: il Capo della Polizia Pisani incontra Polizia e gli specialisti sciatori impegnati nei giochi olimpici https://www.corrierenazionale.net/2026/03/08/cortina-dampezzo-il-capo-della-polizia-pisani-incontra-polizia-e-gli-specialisti-sciatori-impegnati - facebook.com facebook