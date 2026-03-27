Il capo della polizia ha visitato questa mattina la redazione del Giornale, incontrando i giornalisti. Durante l’incontro ha affermato che la stampa rappresenta un presidio della democrazia. La visita è avvenuta in un contesto in cui si discute del ruolo dei media e della loro importanza nel sistema democratico.

"La stampa è presidio della democrazia ". Non ha dubbi il capo della polizia Vittorio Pisani, che questa mattina è venuto in visita alla redazione del Giornale per incontrare i giornalisti. Un incontro in cui è stata ribadita la centralità della collaborazione tra i cronisti e le forze dell'ordine, allo scopo di informare i cittadini rispetto ai fenomeni di criminalità e sempre in un'ottica di prevenzione. Pisani ha incontrato il direttore Tommaso Cerno, il condirettore Osvaldo De Paolini, la vicedirezione e i giornalisti. Un colloquio cordiale e denso di scambi di punti di vista sul reciproco ruolo, con lo scopo comune di raccontare i fatti di cronaca con obiettività, rispetto e puntualità. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Il capo della polizia in visita al Giornale: "La stampa presidio della democrazia"

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