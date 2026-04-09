Michelangelo Rampulla ha commentato la situazione dell’attacco del Milan, indicando che Pulisic rappresenta il problema principale. Ha spiegato le ragioni di questa opinione, concentrandosi sulle prestazioni dell’attaccante statunitense e sul ruolo degli altri giocatori nel reparto offensivo. Le sue dichiarazioni si sono concentrate sui momenti recenti della squadra e sulle difficoltà evidenti in fase di finalizzazione.

La sconfitta del 'Maradona' contro il Napoli ha riportato alla luce un antico problema del Milan: l'attacco. Nel 2026 sono arrivati 4 gol da Rafael Leao, 2 da Nkunku, e 1 da Fullkrug, mentre Pulisic e Gimenez sono ancora fermi a quota zero. In merito a questa situazione, si è espresso anche Michelangelo Rampulla. Nel suo intervento a 'TMW Radio', l'ex portiere della Juventus è stato molto duro nei confronti dello statunitense e del reparto offensivo rossonero: di seguito, le sue dichiarazioni. "Dico che il Milan non abbia grandissimi attaccanti, vedendo anche le rivali. Il problema è Pulisic che non segna da 100 giorni, ma anche gli altri non sono mai stati grandi bomber. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Rampulla attacca Pulisic: “È lui il problema del Milan. Ecco perché…”

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