Rampulla attacca Pulisic | È lui il problema del Milan Ecco perché…
Michelangelo Rampulla ha commentato la situazione dell’attacco del Milan, indicando che Pulisic rappresenta il problema principale. Ha spiegato le ragioni di questa opinione, concentrandosi sulle prestazioni dell’attaccante statunitense e sul ruolo degli altri giocatori nel reparto offensivo. Le sue dichiarazioni si sono concentrate sui momenti recenti della squadra e sulle difficoltà evidenti in fase di finalizzazione.
La sconfitta del 'Maradona' contro il Napoli ha riportato alla luce un antico problema del Milan: l'attacco. Nel 2026 sono arrivati 4 gol da Rafael Leao, 2 da Nkunku, e 1 da Fullkrug, mentre Pulisic e Gimenez sono ancora fermi a quota zero. In merito a questa situazione, si è espresso anche Michelangelo Rampulla. Nel suo intervento a 'TMW Radio', l'ex portiere della Juventus è stato molto duro nei confronti dello statunitense e del reparto offensivo rossonero: di seguito, le sue dichiarazioni. "Dico che il Milan non abbia grandissimi attaccanti, vedendo anche le rivali. Il problema è Pulisic che non segna da 100 giorni, ma anche gli altri non sono mai stati grandi bomber. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
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Si parla di: Rampulla sul Milan: Non è un problema il modo di giocare, ma i singoli.
Rampulla: Pulisic non segna da 100 giorni. Ma anche gli altri non sono mai stati grandi bomberMichelangelo Rampulla, su TMW Radio, ha parlato così del Milan: Dico che il Milan non abbia grandissimi attaccanti, vedendo anche le rivali. Il problema è Pulisic che non segna da 100 giorni, ma anch ... msn.com
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