Rampulla consiglia Spalletti | A Di Gregorio farebbe bene una pausa ma non è lui l’unico problema Solo 5 o 6 elementi sono da Juve

Rampulla ha consigliato a Spalletti di far riposare Di Gregorio, evidenziando che non è il solo a essere sotto pressione. La sua analisi si concentra sulla rosa della Juventus, che conta solo una manciata di giocatori di livello. Rampulla sottolinea che il problema riguarda anche altri elementi, non solo il portiere. La situazione attuale richiede decisioni rapide per migliorare le prestazioni della squadra. La discussione si concentra sulle scelte di formazione per le prossime partite.

Rampulla ai microfoni di TMW Radio ha analizzato la situazione in casa Juventus andando a consigliare Spalletti. Le parole dell'ex portiere. Il momento della Juventus è delicato e, come spesso accade nei periodi di crisi, il primo a finire sul banco degli imputati è l'estremo difensore. Sulla questione è intervenuto un grande ex del passato, Michelangelo Rampulla, che, ai microfoni di TMW Radio, ha analizzato con lucidità e un pizzico di nostalgia la complessa situazione che sta vivendo Michele Di Gregorio sotto la gestione Spalletti. Secondo l'ex portiere bianconero, il problema dell'attuale portiere non è legato esclusivamente a carenze tecniche, ma a un blocco psicologico derivante dall'ambiente pesante.

Sabatini consiglia Spalletti: «Di Gregorio non ne prende più mezza. Per il suo bene ora è necessario questo»Sabatini ha suggerito a Spalletti di cambiare strategia, perché Di Gregorio non riceve più spazio in squadra.

Spalletti dopo Juve Cremonese: «Ieri ho guardo bene Inter-Napoli e posso dirvi una cosa. Il mio futuro? Sono l’unico che non ha bisogno di contratti!»Dopo la vittoria tra Juventus e Cremonese, Luciano Spalletti ha rilasciato alcune riflessioni, sottolineando di aver analizzato attentamente anche la partita tra Inter e Napoli.

