Milan Jacobone sul rinnovo di Pulisic | Il decreto crescita non è un problema

13 feb 2026

Alessandro Jacobone ha chiarito che il rinnovo di Christian Pulisic non viene ostacolato dal decreto crescita. La sua dichiarazione arriva dopo le voci che indicavano possibili complicazioni legate a questa normativa. Jacobone ha spiegato che il club sta lavorando per trovare un accordo che rispetti le regole, anche grazie a un’attenzione particolare alla struttura contrattuale. Nel frattempo, Pulisic continua ad allenarsi con il Milan, in attesa di definire i dettagli del nuovo contratto.

Pulisic è atterrato a Milano la mattina del 12 luglio 2023. Prima con Pioli, poi con Fonseca, Conceicao e infine con Allegri, lo statunitense è sempre stato un giocatore imprescindibile. La sua intelligenza calcistica, la sua tecnica e la sua freddezza sotto porta lo hanno reso spesso decisivo. L'ex Chelsea ha realizzato 38 gol e 21 assist in 107 partite con la maglia rossonera, numeri da top player assoluto. Anche in questa stagione è il miglior marcatore della squadra con 10 reti in tutte le competizioni: 8 in Serie A e 2 in Coppa Italia. Matteo Moretto aveva parlato degli ostacoli per il rinnovo di Pulisic sul canale YouTube di Fabrizio Romano. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

