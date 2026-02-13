Milan Jacobone sul rinnovo di Pulisic | Il decreto crescita non è un problema

Alessandro Jacobone ha chiarito che il rinnovo di Christian Pulisic non viene ostacolato dal decreto crescita. La sua dichiarazione arriva dopo le voci che indicavano possibili complicazioni legate a questa normativa. Jacobone ha spiegato che il club sta lavorando per trovare un accordo che rispetti le regole, anche grazie a un’attenzione particolare alla struttura contrattuale. Nel frattempo, Pulisic continua ad allenarsi con il Milan, in attesa di definire i dettagli del nuovo contratto.

Pulisic è atterrato a Milano la mattina del 12 luglio 2023. Prima con Pioli, poi con Fonseca, Conceicao e infine con Allegri, lo statunitense è sempre stato un giocatore imprescindibile. La sua intelligenza calcistica, la sua tecnica e la sua freddezza sotto porta lo hanno reso spesso decisivo. L'ex Chelsea ha realizzato 38 gol e 21 assist in 107 partite con la maglia rossonera, numeri da top player assoluto. Anche in questa stagione è il miglior marcatore della squadra con 10 reti in tutte le competizioni: 8 in Serie A e 2 in Coppa Italia. Matteo Moretto aveva parlato degli ostacoli per il rinnovo di Pulisic sul canale YouTube di Fabrizio Romano. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Christian Pulisic potrebbe tornare in campo presto, ma il Milan non ha fretta sul rinnovo.

A circa un anno dalla scadenza del suo contratto, il rinnovo di Christian Pulisic rappresenta una questione importante per il Milan.

