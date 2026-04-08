Sarteano si prepara ad accogliere il quarto passaggio del Rally della Val d’Orcia, una delle competizioni più note nel mondo del rally sia a livello nazionale che internazionale. La manifestazione si terrà il 8 aprile 2026, attirando numerosi appassionati e team provenienti da diverse regioni. La gara si svolgerà lungo le strade della zona, con una serie di prove speciali che coinvolgono vari percorsi tra colline e paesaggi rurali.

Sarteano (Siena), 8 aprile 2026 - Sarteano si prepara ad accogliere, per il quarto anno consecutivo, il passaggio del Rally della Val d’Orcia, una delle manifestazioni più prestigiose del panorama rallistico nazionale e internazionale. Saranno 93 gli equipaggi al via di un fine settimana che coinvolgerà, oltre a Radicofani, anche i territori di San Casciano dei Bagni, Cetona e Sarteano, confermando ancora una volta il valore di un progetto capace di unire sport, promozione territoriale e identità. Tra questi, anche un rappresentante del territorio: il sarteanese Nicola Tagliapietra, che sarà tra i protagonisti della competizione. Per quanto... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Rally della Val d’Orcia, motori e spettacolo a Sarteano

Rally della Val d’Orcia 2026: al via le iscrizioni della diciassettesima edizioneL’evento, in programma sabato 11 e domenica 12 aprile 2026, si svilupperà su due giornate di gara, con il borgo di Radicofani (Siena), eletto ancora...

ACI, Rally della Val d’Orcia: le novità e le date del 2026Il Rally della Val d’Orcia torna protagonista in Italia, nella provincia di Siena.

Temi più discussi: CAMPIONATO ITALIANO RALLY TERRA - Aggiornato l'elenco iscritti al CIRT 2026; Rally della Valle d'Aosta: le iscrizioni al via dall'8 aprile; Rally della Valle d'Aosta, partenza e arrivo nel centro di Aosta; Motori: mercoledì 8 aprile via alle iscrizioni al 47° Rally Valle d’Aosta.

Rally della Val d’Orcia, motori e spettacolo a SarteanoNel weekend dell’11 e 12 aprile il territorio accoglie il doppio appuntamento tricolore con il Campionato Italiano Rally Terra e Storico ... lanazione.it

Rally della Val d'Orcia, si scaldano i motori per il fine settimanaPresentato questa mattina, all’interno del Palazzo del Governo di Siena, il Rally della Val d’Orcia, alla presenza delle autorità provinciali e dei sindaci dei comuni interessati dall’evento. Novantat ... radiosienatv.it

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