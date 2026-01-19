Il paese nel mirino di un ladro di biciclette elettriche | ruba un bottino da 4.500 euro

Un ladro di biciclette elettriche ha preso di mira due abitazioni, sottraendo due e-bike dal valore totale di circa 4.500 euro. L'autore si è introdotto nelle proprietà, sottraendo i veicoli prima di darsi alla fuga. Si tratta di un episodio che evidenzia la necessità di maggiore attenzione alla sicurezza e alla protezione delle proprietà private.

Si è introdotto in due abitazioni private, ha rubato due e-bike dal valore complessivo di 4.500 euro e si è dato alla fuga. Il doppio furto, che risale allo scorso 7 dicembre 2025, è avvenuto a Brunico e il responsabile, almeno secondo i primi riscontri dei carabinieri, è un cittadino di.🔗 Leggi su Trentotoday.it

