Ragazzo di 21 anni accoltella l' intera famiglia il padre è in gravi condizioni | Volevo farlo da tempo

Un ragazzo di 21 anni ha ferito gravemente l’intera famiglia nel corso di un episodio avvenuto a Fano. Il padre, di 46 anni, è stato colpito con diverse ferite da arma da taglio ed è ora in prognosi riservata all’ospedale regionale di Torrette di Ancona. Secondo quanto riferito, il giovane aveva espresso il desiderio di compiere l’atto da tempo. La polizia sta indagando sull’accaduto.

Lo si apprende da fonte ospedaliera. Padre, madre e il fratello 16enne dell'aggressore hanno subito ferite e lesioni da arma da taglio FANO - E' in prognosi riservata, all'ospedale regionale di Torrette di Ancona, il bengalese di 46 anni colpito a coltellate dal figlio 21enne. Al culmine di una lite il giovane ha ferito anche la mamma 43enne e il fratello 16enne, per i quali sono in corso valutazioni specialistiche ma che non sono in pericolo di vita. Lo si apprende da fonte ospedaliera. Tutti e tre hanno subito ferite e lesioni da arma da taglio. Il tentato triplice omicidio è avvenuto nell'abitazione della famiglia, di origine bengalese, in via XII settembre. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

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