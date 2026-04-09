Ragazzina di 11 anni travolta da un’auto | dramma in Italia

Una ragazzina di 11 anni è stata investita da un’auto in Italia durante un pomeriggio di sole. L’incidente si è verificato su una strada cittadina, dove la ragazza si trovava a camminare. Sul luogo sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine per i rilievi. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento.

Il sole pomeridiano scaldava l’asfalto di una giornata che sembrava scorrere via senza intoppi, scandita dal rumore familiare delle ruote che girano e dal vento leggero sul viso. Una ragazzina stava attraversando lo spazio urbano con la spensieratezza tipica della sua giovane età, a bordo di un piccolo mezzo a due ruote, inconsapevole che in un istante il silenzio della routine sarebbe stato spezzato dal sibilo frenetico delle elicotteri e dalle sirene dei soccorsi. Quello che doveva essere un semplice spostamento si è trasformato in un dramma improvviso, lasciando una comunità col fiato sospeso mentre i medici lottavano contro il tempo per stabilizzare una vita giovanissima, rimasta schiacciata tra il metallo di una vettura e la durezza della strada. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Ragazzina di 11 anni travolta da un’auto: dramma in Italia Ragazzina di 11 anni in monopattino travolta da un’auto nel Milanese: è graveUna ragazzina di 11 anni è rimasta gravemente ferita in un incidente con un'automobile a Parabiago, nel Milanese. Leggi anche: Incidente nel Milanese, ragazzina di 11 anni travolta in monopattino: è grave Joséphine Bonaparte : L’Ascension d’une Impératrice Temi più discussi: Manifestazione d’interesse Enti del Terzo Settore procedura di co-progettazione per l’attivazione dei centri estivi comunali per il periodo 2026- 28 destinati a bambine/i dai 3 agli 11 anni; Salvò bambina dall'aggressione di tre grossi cani: Brigadiere premiato in Comune; Nidi d’estate, Bimbi Estate ed Estate Ragazzi: dal 13 aprile al via le iscrizioni; Giornata dei diritti. Ragazzina di 11 anni in monopattino travolta da un’auto nel Milanese: è graveUna ragazzina di 11 anni è rimasta gravemente ferita in un incidente con un'automobile a Parabiago, nel Milanese ... fanpage.it Incidente nel Milanese, ragazzina di 11 anni travolta in monopattino: è graveGrave incidente nel pomeriggio di giovedì 9 aprile a Parabiago, nel Milanese. Una ragazzina di 11 anni a bordo di un monopattino elettrico è rimasta coinvolta in un incidente stradale con una vettura. milanotoday.it Grave incidente a #Parabiago: soccorsa in elicottero una ragazzina di 11 anni - facebook.com facebook Schianto tra auto nell’Astigiano, ragazzina di 12 anni in condizioni critiche al Regina Margherita x.com