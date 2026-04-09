Incidente nel Milanese ragazzina di 11 anni travolta in monopattino | è grave

Nel pomeriggio di giovedì 9 aprile si è verificato un incidente a Parabiago, nel Milanese, coinvolgendo una ragazzina di 11 anni che si trovava a bordo di un monopattino elettrico. La giovane è stata investita da un’auto e le sue condizioni sono risultate gravi. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine per ricostruire la dinamica dell’accaduto.

Grave incidente nel pomeriggio di giovedì 9 aprile a Parabiago, nel Milanese. Una ragazzina di 11 anni a bordo di un monopattino elettrico è rimasta coinvolta in un incidente stradale con una vettura. La giovane è stata portata con urgenza in pronto soccorso. L'incidente in monopattinoLa chiamata. 🔗 Leggi su Milanotoday.it Leggi anche: Incidente nel Milanese, schianto con un monopattino: un ferito grave Leggi anche: Incidente nel Milanese, si schianta col monopattino: gravissima Temi più discussi: Tragico schianto in autostrada: morto un giovane, grave una ragazza e altri sei in ospedale; Incidente a Gallico, scontro tra due veicoli a Pasquetta: ragazzina in prognosi riservata; Scontro tra un'auto e una moto: una ragazzina trasportata in ospedale; Bambina di 12 anni precipita da un balcone a Parma: grave al Pronto soccorso. Incidente nel Milanese, ragazzina di 11 anni travolta in monopattino: è graveGrave incidente nel pomeriggio di giovedì 9 aprile a Parabiago, nel Milanese. Una ragazzina di 11 anni a bordo di un monopattino elettrico è rimasta coinvolta in un incidente stradale con una vettura. milanotoday.it Grave incidente a Pasquetta nel Milanese: perde il controllo della moto e si schianta, morto un 29enneIl drammatico incidente è avvenuto nel pomeriggio lungo la Provinciale 203 a Noviglio: inutili i soccorsi del 118 ... milanotoday.it Nell’incidente sono rimasti coinvolti due fratelli sessantenni. L’investitore, un uomo di 48 anni, è il risultato positivo all’alcol test - facebook.com facebook Ore 15.18. Incidente risolto e coda ridotta a code a tratti. Ore 14.07. In #A12, 5 km di cosa per incidente al km 100+000 tra Carrara e l'allacciamento con la #A15 in direzione Genova. #viabiliTOS #breakingnews x.com