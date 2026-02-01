Ragazza di 18 anni travolta da un’auto sulla provinciale è grave | aperta un'inchiesta

Una ragazza di 18 anni è rimasta gravemente ferita ieri sera a seguito di un incidente lungo la provinciale vicino a Graffignana. Secondo i primi rilievi, è stata investita da un'auto mentre attraversava la strada. Ora si trova in ospedale con diverse fratture. La polizia ha aperto un’indagine per chiarire cosa sia successo.

