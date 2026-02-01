Ragazza di 18 anni travolta da un’auto sulla provinciale è grave | aperta un'inchiesta

Una ragazza di 18 anni è rimasta gravemente ferita ieri sera a seguito di un incidente lungo la provinciale vicino a Graffignana. Secondo i primi rilievi, è stata investita da un'auto mentre attraversava la strada. Ora si trova in ospedale con diverse fratture. La polizia ha aperto un’indagine per chiarire cosa sia successo.

Dopo essere stata investita da un'auto sulla provinciale nei pressi di Graffignana (Lodi), una 18enne è stata ricoverata in ospedale con diverse fratture. Sul caso, è stata aperta un'inchiesta.🔗 Leggi su Fanpage.it Approfondimenti su Graffignana Lodi Graffignana, ragazza di 18 anni travolta da un’auto sulla provinciale: portata in ospedale con le gambe fratturate Una ragazza di 18 anni è stata investita questa mattina sulla provinciale a Graffignana. Travolta da un’auto e sbalzata dalla bici sulla provinciale: Silvia muore a 36 anni, tragedia a Oristano Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Graffignana Lodi Argomenti discussi: Investita sulle strisce a Opera: grave una ragazza di 18 anni; Mi hanno stuprata, ragazza denuncia di essere stata violentata nella stazione di Milano Porta Garibaldi; Otto anni fa il femminicidio di Pamela, la mamma: Voglio la verità; È il giorno dell’ultimo saluto ad Aba Youssef, lo studente di 18 anni ucciso venerdì scorso all’interno della scuola Einaudi-Chiodo della #spezia . Aba era anche diacono della cattedrale spezzina. Primocanale ha deciso di seguire in diretta le esequie. Tantissi. Ragazza di 18 anni travolta da un’auto sulla provinciale, è grave: aperta un’inchiestaDopo essere stata investita da un'auto sulla provinciale nei pressi di Graffignana (Lodi), una 18enne è stata ricoverata in ospedale con diverse fratture ... fanpage.it Graffignana, ragazza di 18 anni travolta da un’auto sulla provinciale: portata in ospedale con le gambe fratturateL’incidente sabato sera 31 gennaio in un tratto poco illuminato e senza strisce pedonali: la ragazza è stata ricoverata a Pavia. Sotto choc la conducente del veicolo ... msn.com Vittima una ragazza di 24 anni, aggredita vicino alla stazione di Santa Maria Novella: ha 30 giorni di prognosi - facebook.com facebook Una ragazza di 18 anni ha denunciato di essere stata violentata a Milano, a notte fonda, dopo essere stata portata in una galleria, o in un tunnel, della stazione di Porta Garibaldi FS. In un primo momento la ragazza non aveva presentato denuncia, successi x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.