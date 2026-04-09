Radio Solaire | a Roma l’incredibile storia di Giorgio Lolli

A Roma, domenica 12 aprile, si svolgerà la proiezione del documentario Radio Solaire al Nuovo Cinema Aquila, seguita da un incontro con gli autori. L’evento proseguirà lunedì 13 aprile al DAMS di Roma Tre. La pellicola racconta la storia di Giorgio Lolli, protagonista della vicenda. La proiezione e il dibattito sono aperti al pubblico e rappresentano un’occasione per conoscere meglio questa vicenda attraverso il cinema.

Cosa: Anteprima romana del documentario Radio Solaire e incontro speciale con gli autori.. Dove e Quando: Domenica 12 aprile al Nuovo Cinema Aquila e lunedì 13 aprile al DAMS di Roma Tre.. Perché: Per scoprire l’epopea di Giorgio Lolli, l’uomo che ha acceso oltre 500 radio in Africa per dare voce a chi non l’aveva.. La radio, strumento antico eppure modernissimo, conserva ancora oggi il potere rivoluzionario di abbattere i confini e connettere comunità isolate. Nella storia della comunicazione, poche figure incarnano questo spirito come Giorgio Lolli, il protagonista del documentario Radio Solaire – Radio Diffusion Rurale. L’opera, firmata... 🔗 Leggi su Ezrome.it © Ezrome.it - Radio Solaire: a Roma l’incredibile storia di Giorgio Lolli "Radio Solaire", la storia di Giorgio Lolli, rivoluzionario delle radioArriva per la prima volta a Roma con un doppio appuntamento speciale “RADIO SOLAIRE. Editoria: Mussolini (FI Roma), auguri a Radio radicale, 50 anni di storia a servizio cittadiniCinquanta anni fa, “in un piccolo appartamento del quartiere Gianicolense, nasceva una realtà mediatica destinata a fare la storia dell’informazione... Argomenti più discussi: INCONTRO CON I REGISTI FRANCESCO EPPESTEINGHER E FEDERICO BACCI PER RADIO SOLAIRE; Radio Solaire. Radio Diffusion Rurale; XVIII EDIZIONE DEL FESTIVAL DELLE TERRE; TRAUMFABRIK. Radio Solaire, la storia del tecnico bolognese che impiantò più di 500 radio FM in AfricaSarà presentato venerdì 13 giugno alle 19 a Bologna – in anteprima assoluta al 21esimo Biografilm Festival – il documentario Radio Solaire – Radio Diffusion Rurale, diretto da Federico Bacci e ... ilfattoquotidiano.it "Radio Solaire", la storia di Giorgio Lolli, rivoluzionario delle radio ift.tt/JTsEmcr x.com Per chi ancora non ne ha goduto, stasera al Centro: Radio Solaire, radio diffusione rurale di Federico Bacci e Francesco Eppesteingher. “Dare la voce ai senza voce”: questa è stata la rivoluzione di Giorgio Lolli, ex operaio e sindacalista bolognese, tecnico au - facebook.com facebook