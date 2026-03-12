Oggi si parla di Don Francesco Fragiacomo, il parroco che ha deciso di non concedere i locali della sua parrocchia ai musulmani in occasione della fine del Ramadan. La sua scelta ha suscitato discussioni e reazioni diverse, attirando l’attenzione dei media e dell’opinione pubblica. La questione riguarda la decisione di limitare l’accesso agli spazi religiosi per motivi legati alle celebrazioni musulmane.

C’è un prete che andrebbe elogiato. Si chiama Don Francesco Fragiacomo ed è il parroco che ha negato i locali della sua parrocchia ai musulmani per la fine del Ramadan. E non per razzismo, né per ripicca. Sì, magari anche per rispetto verso i cristiani perseguitati nei Paesi islamici. Ma non è questo il punto. Il punto è che “concedere i nostri spazi per celebrazioni ad altre religioni è sbagliato perché le nostre chiese e le nostre strutture sono lì per un fine ben preciso: annunciare Cristo risorto come compito datoci direttamente da lui”. Detto in altre parole: che senso ha recitare il Credo, annunciando che Dio è uno e Trino, che il Figlio di Dio è Cristo, che non ci sono Maometti vari, se poi tutto diventa “giusto”, tanto l’importante è guardare verso il sovrannaturale?. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Date un premio a quell’uomo, il prete anti-ramadan e Meloni: quindi, oggi…

