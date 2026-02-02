Harry Styles ai Grammy 2026 e quella canzone che il web ha letto come una dichiarazione d’amore

Durante i Grammy 2026, Harry Styles ha attirato l’attenzione non solo per la sua performance, ma anche per una canzone ascoltata in sottofondo. Mentre si preparava a annunciare l’Album dell’Anno, molti utenti sui social hanno interpretato il brano come una dichiarazione d’amore. Qualcuno ha commentato che “chi si occupa dell’audio sa decisamente fare il suo lavoro”, riferendosi alla scelta musicale che ha fatto discutere il pubblico.

Harry Styles è ufficialmente tornato reperibile. Dopo aver finalmente pubblicato un nuovo brano, Aperture, annunciato l’album in arrivo il 6 marzo (Kiss All the Time. Disco, Occasionally) e svelato alcune date del suo prossimo tour, l’artista britannico è tornato anche a calcare i palcoscenici più prestigiosi. Tra questi, ovviamente, quello dei Grammy Awards, dove quest’anno ha vestito i panni di presentatore, tra l’altro nel giorno del suo 32esimo compleanno. A lui è toccato l’onore di annunciare uno dei premi più ambiti della serata: l'Album dell’Anno, vinto da Debí Tirar Más Fotos di Bad Bunny. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

