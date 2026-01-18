La morte di Rocco Commisso ha suscitato profonde emozioni, in particolare ricordando il suo gesto toccante davanti alla lapide del Grande Torino. Xavier Jacobelli ha reso omaggio al presidente della Fiorentina con parole che hanno colpito per sincerità e rispetto, sottolineando il legame tra figure di spicco del calcio e la memoria storica del nostro sport. Un momento di riflessione che evidenzia l’importanza dei valori e delle radici del calcio italiano.

In ricordo del presidente della Fiorentina Rocco Commisso, Xavier Jacobelli ripercorre su Tuttosport momenti privati e lotte pubbliche di un uomo che ha segnato il calcio italiano con passione e visione. Era l’8 dicembre 2019. A Torino, prima della sfida contro il Toro, Rocco Commisso volle salire a Superga. Un pellegrinaggio sentito, compiuto con la moglie Catherine, Joe Barone e Alessandro Ferrari. Davanti alla lapide del Grande Torino, tra i nomi di Capitan Valentino e Renato Casalbore, fondatore di Tuttosport, Commisso si commosse. Il suo sguardo si posò sul drappo viola con il numero 13 di Davide Astori. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

Morte Commisso, quella volta in cui si commosse davanti alla lapide del Grande Torino…Il tributo da brividi di Jacobelli

Xavier Jacobelli ricorda Giuseppe Commisso, figura importante nel calcio italiano e presidente della Fiorentina. Tra i ricordi, l’emozione per il Grande Torino e il celebre “Fast fast fast” di Viola Park. Un omaggio che ripercorre momenti privati e pubblici di un uomo che ha lasciato un’impronta significativa nel mondo del calcio, segnando con passione e determinazione il percorso della società e della sua comunità.

DOPO LA MORTE DI COMMISSO: JOE APPIO (UOMO OMBRA) A REPUBBLICA: "FIORENTINA RESTA IN FAMIGLIA!" Rocco ci ha lasciati, ma il suo fedelissimo Joe Appio rassicura: Viola a moglie Catherine, Joseph, Marisa e team (Stephan-Parat - facebook.com facebook

Fiorentina, con la morte di Rocco Commisso si potrebbero aprire dei nuovi scenari: il futuro è nelle mani della moglie Catherine e del figlio Joseph x.com