Il caffè fa bene al cuore? Lo studio e l’ipotesi sull’effetto protettivo

Da periodicodaily.com 17 gen 2026

Il consumo di caffè è spesso oggetto di discussione riguardo ai suoi effetti sulla salute cardiaca. Recenti studi suggeriscono che, per alcune persone, il caffè potrebbe offrire benefici e un effetto protettivo sul cuore. In questa analisi, esamineremo le evidenze scientifiche sul rapporto tra caffè e salute cardiovascolare, per comprendere meglio se e in quale modo questa bevanda possa influire sul benessere del cuore.

(Adnkronos) –Il caffè non è sempre dannoso per il cuore. E, secondo uno studio recente, potrebbe avere anche un effetto protettivo per soggetti a rischio. Lo studio clinico Does Eliminating Coffee Avoid Fibrillation (Decaf) ha acceso i riflettori sugli effetti della bevanda su 200 soggetti costretti a convivere con aritmia cardiaca. Il Journal of the American Medical Association ha pubblicato i risultati della ricerca, che sono stati presentati anche alla conferenza dell'American Heart Association a New Orleans. Solo negli Stati Uniti, la fibrillazione atriale è una condizione diagnosticata a 10 milioni di persone. 🔗 Leggi su Periodicodaily.comImmagine generica

