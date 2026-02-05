Digitalizzare sì o no? | Scrivere a mano fa bene alla mente

La discussione sulla digitalizzazione nelle scuole divide insegnanti e genitori. Da un lato, si spinge per preparare gli studenti a un mondo sempre più digitale e tecnologico. Dall’altro, cresce la preoccupazione di perdere il valore del scrivere a mano e degli aspetti che questa attività sviluppa. La questione resta aperta, tra bisogni di innovazione e attenzione ai metodi tradizionali.

Il tema della digitalizzazione delle scuole non è letto in modo univoco. Se da un lato si ritiene fondamentale preparare i ragazzi fin dall’età scolastica a un mondo sempre più dominato da intelligenza artificiale e tecnologie, dall’altro cresce la riflessione su ciò che si rischia di perdere con una digitalizzazione spinta. Esponente della prima linea di pensiero è Luca Valcarenghi, prorettore alla digitalizzazione della Scuola Sant’Anna e ordinario di Telecomunicazioni all’ateneo. "Partiamo da un dato importante - dice Valcarenghi -: il numero di studenti e soprattutto studentesse che si dedicano alla scienza è molto più basso della media europea. 🔗 Leggi su Lanazione.it

