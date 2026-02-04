Controllo intensificato nell’ambiente | 115mila verifiche e 900 denunce per i carabinieri forestali in Abruzzo e Molise

Nel giro di un anno, i carabinieri forestali di Abruzzo e Molise hanno intensificato i controlli sul territorio. Sono state fatte oltre 115 mila verifiche e quasi 900 persone sono state denunciate. Le sanzioni amministrative superano i 1,2 milioni di euro. L’operazione rappresenta un record di interventi e di contrasto alle irregolarità ambientali.

Nel corso dell’ultimo anno, i carabinieri forestali dell’Abruzzo e del Molise hanno portato a termine un’operazione di controllo senza precedenti sul territorio regionale: oltre 115mila verifiche, quasi 900 persone denunciate, e sanzioni amministrative per un valore complessivo superiore al milione e duecentomila euro. È il bilancio dell’attività svolta dal comando regionale, che ha mobilitato i suoi 100 Nuclei forestali e parco distribuiti capillarmente lungo i 13mila chilometri quadrati di territorio tra le valli abruzzesi e le colline molisane. Le operazioni non si sono limitate a ispezioni di routine: sono state mirate, strategiche, spesso condotte in zone remote, dove la legge spesso si perde tra il silenzio delle montagne e le ombre dei boschi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

