Domani il Parma sfida la Juventus in una partita importante, con l’obiettivo di mettere in campo determinazione e sicurezza. Cuesta chiede ai suoi di essere solidi, di mostrare qualità e maturità, per affrontare al meglio una sfida che può segnare il tono della stagione. La squadra emiliana vuole dimostrare di essere pronta, di avere le idee chiare e il carattere giusto per affrontare una delle big del campionato.

Il Parma affronterà domani la Juventus in una gara dal peso storico e tecnico rilevante, e lo farà con l’idea di imporre identità e consapevolezza. A presentare la sfida in conferenza stampa è stato l’allenatore Carlos Cuesta, che ha chiarito fin dall’apertura l’approccio con cui i gialloblù scenderanno in campo contro la squadra di Luciano Spalletti. «L’abbiamo preparata cosapevoli del contesto in cui ci troveremo, con molta chiarezza della partita che vogliamo giocare. Sappiamo cosa rappresenta e dell’opportunità di rappresentare il Parma, per vivere bei momenti coi nostri tifosi. Faremo tutto il possibile per portare la gara dove vogliamo», ha spiegato Cuesta, sottolineando il valore emotivo e sportivo della sfida. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - Parma-Juventus, Cuesta carica l’ambiente: «Servono solidità, qualità e maturità»

Approfondimenti su Parma Juventus

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Parma Juventus

Argomenti discussi: Parma-Juve, la carica di Boys e CCPC: Il Tardini deve essere una bolgia; Parma-Juventus, 23ª giornata di Serie A: Spalletti punta al sorpasso Champions; L'Atalanta si sfoga col Parma: poker per tenere vivo il sogno Champions, primo gol per Raspadori; Parma-Juventus, probabili formazioni e dove vederla in tv.

Qui Parma- Cuesta in conferenza: La Juve ha tanta qualità, ma faremo il possibile per portare la gara dove vogliamo. I tre nuovi sono disponibiliL'allenatore del Parma, Carlos Cuesta, ha presentato la sfida di domani contro la Juventus in conferenza stampa. Le sue parole raccolte dagli inviati di TMW: Una partita molto ... tuttojuve.com

Vigilia contro la Juventus, Cuesta: Affrontiamo una grande squadra ma sappiamo cosa fareL'allenatore del Parma in conferenza stampa: Ci stiamo adattando da tempo alle difficoltà che stiamo vivendo, dall'inizio della stagione ... parmatoday.it

La conferenza stampa di Spalletti Così alla vigilia di Parma Juventus facebook

#Spalletti, diretta conferenza Parma-Juventus: le dichiarazioni x.com