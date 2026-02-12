frana in via fra generoso senso unico alternato

Questa mattina una frana ha bloccato via Fra Generoso, creando disagi e confusione tra i cittadini. I veicoli circolano in senso unico alternato, mentre le squadre di emergenza lavorano per mettere in sicurezza la zona. La strada resta chiusa al traffico e si consiglia di evitare la zona fino a nuovo avviso. La paura si fa sentire tra chi abita nel quartiere, mentre le autorità monitorano la situazione.

Tempo di lettura: 2 minuti Il risveglio della città è stato segnato ancora una volta dalla paura e dal caos. Stamattina, 12 febbraio 2026, una nuova frana ha colpito via Fra Generoso, l’arteria vitale che collega il centro cittadino di Salerno e la zona portuale, all’altezza degli ex caselli autostradali. Una porzione del costone roccioso è venuta giù sulla carreggiata, trascinando con sé fango e detriti, per fortuna senza conseguenze per le auto di passaggio o per persone. Solo grande paura per una ragazza, la cui vettura è stata sfiorata da un masso. L’episodio è avvenuto in un orario critico, proprio mentre centinaia di pendolari e mezzi pesanti transitavano verso gli imbocchi autostradali e il Viadotto Gatto. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

A causa delle recenti condizioni meteorologiche avverse, il Mugello ha registrato una doppia frana sulla regionale 302 Brisighellese Ravennate, tra Vaglia e Borgo San Lorenzo, in località Mulinaccio.

È stata revocata l’installazione del senso unico alternato in via San Domenico, a seguito di una frana sulla Faentina.

