Senso unico alternato lungo la strada provinciale 588R dei Due Ponti

Il Servizio Viabilità della Provincia di Piacenza comunica che lungo la strada provinciale 588R dei Due Ponti è istituito il senso unico alternato. La regolamentazione temporanea è stata adottata per consentire i lavori di manutenzione ordinaria del sottopasso autostradale A21, presso il punto chilometrico 185+012. La misura sarà in vigore fino a conclusione dei lavori, garantendo la sicurezza e la regolare circolazione sulla strada.

Il Servizio Viabilità della Provincia di Piacenza informa che è stata accolta l’istanza volta ad ottenere la regolamentazione della circolazione stradale per l’esecuzione dei previsti lavori di manutenzione ordinaria del sottopasso autostradale A21 (pk autostradale 185+012), lungo la Strada.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Leggi anche: Senso unico alternato lungo la strada provinciale 28bis di Gossolengo Senso unico alternato lungo la strada provinciale 39 del CerroIl Servizio Viabilità della Provincia di Piacenza comunica che, lungo la strada provinciale 39 del Cerro, sono previsti lavori di consolidamento del corpo stradale alla progressiva km 15+050. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Senso unico alternato lungo la strada provinciale 39 del Cerro; Oggi partono i lavori anche in centro: per due mesi a senso unico alternato; Provinciale di Piozzano, senso unico alternato per lavori; Lavori lungo la Sp72 a Garlate: senso unico alternato e code. Oggi partono i lavori anche in centro: per due mesi a senso unico alternato - Cucciago. Prevista anche una deviazione del traffico lungo le vie Vignée, Spinada e del Pozzo. Il vicesindaco: «Mantenuti accessibili i posteggi delle residenze. Le modifiche fino a Pasqua» ... laprovinciadicomo.it Lavori sulla ex Superstrada Avezzano-Sora: scatta il senso unico alternato notturno in quattro gallerie fino al 13 Febbraio - Avezzano - Nuovi cantieri in arrivo sulla SS 690, l’arteria che collega la Marsica al Sorano. La Struttura Territoriale Anas Abruzzo e Molise ha emesso l’ordinanza n. 18/2026/AQ per consentire ... terremarsicane.it Un derby a senso unico premia la superiorità del Crotone contro un Cosenza lento e mai in partita. I pochi intimi del ‘Marulla’ fischiano - facebook.com facebook #viabiliTOS () Senso unico alternato fino al 12 marzo 2026 x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.