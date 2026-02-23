Via libera al centro per l’autismo Si parte con i lavori di Autentica

La Soprintendenza ha approvato i lavori di costruzione del centro Autentica a Melegnano, dopo aver valutato il progetto. La decisione consente di avviare immediatamente le opere per realizzare uno spazio dedicato a persone con autismo e disabilità intellettive. Il cantiere inizierà nelle prossime settimane, portando avanti un intervento atteso dalla comunità locale. La realizzazione del centro rappresenta un passo importante per migliorare i servizi sul territorio.

Luce verde dalla Soprintendenza, a Melegnano possono finalmente partire i lavori per la costruzione di Autentica, un centro per le persone con autismo e disabilità intellettive. A realizzarlo, nei locali dell’ex oratorio femminile di via Predabissi, sarà la fondazione Fracta Limina, che punta a terminare l’opera in 24 mesi. "La lunga attesa è stata ripagata dal risultato raggiunto, vincenti gli sforzi per adempiere alle autorizzazioni necessarie. Finalmente ci siamo", commenta il presidente di Fracta Limina, Alberto Basso. Il cantiere, diretto dall’architetto Aldo Ruffini, prenderà il via dalla dalla ristrutturazione degli edifici esistenti, per passare poi alla costruzione delle nuove strutture. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Regione Campania e ASL Avellino, via libera al Centro per l’autismoDopo oltre venticinque anni di attese e ostacoli, Regione Campania e ASL Avellino hanno dato il via libera alla realizzazione del Centro per l’autismo di Avellino.

Centro per l’autismo di Avellino: consegnato il cantiere, al via i lavoriL’Amministrazione comunale di Avellino ha consegnato il cantiere per la rifunzionalizzazione del Centro sociosanitario di contrada Serroni, segnando l’avvio ufficiale dei lavori.

